الحيزان عن طقس الإثنين: معتدل شمالًا حار على الأجزاء الداخلية وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، طقسًا من معتدل إلى مائل للحرارة وسط النهار شمال المملكة، وحار على الأجزاء الداخلية للقطاع الشرقي وكذلك في مكة والمدينة المنورة، مع تفاوت في درجات الحرارة.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى رياح معتدلة إلى متوسطة إجمالًا، وهناك فرص لهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمالية تقدم فرص هطول الأمطار حتى جنوب منطقة المدينة المنورة.

وحول تأثيرات الإعصار «شاهين»، توقع الحيزان، استمرارها على سلطنة عُمان خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة، خاصة شمال الباطنة وفي محافظة الظاهرة بكامل ولاياتها الثلاث، وينقل مع عواصف رعدية متوقعة بين السلاحية والهرموزي شمال محافظة الظاهرة.

كما تبقى التأثيرات بين صحار ومسقط وصور، متفاوتة مع الاضمحلال التدريجي عن مسقط؛ وكذلك يتأثر بمرور إعصار شاهین جنوب وشرق إلى جنوب غرب الإمارات.

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