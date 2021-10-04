سفارة المملكة في عمان: لا يوجد حوادث للسعوديين بسبب إعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت سفارة السعودية في سلطنة عمان عن عدم وجود أي إصابات للمواطنين السعوديين في سلطنة عمان، وذلك بعدما تعرضت السلطنة لإعصار شاهين القوي؛ حيث وفرت السفارة مساكن مناسبة لعدد من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

وقالت السفارة في تصريحات للعربية، إن هناك العديد من المواطنين السعوديين المتواجدين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

وأضافت أن كافة المواطنين السعوديين في السلطنة بسلام حتى اللحظة، وأهابت بالمواطنين السعوديين في عُمان توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار.

كما حثت السفارة المواطنين، في حالة الحاجة إلى المساعدة، للتواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.

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