فلكية جدة: «السماك الرامح» يتلألأ بعدة ألوان في سماء المملكة مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه بعد غروب شمس اليوم الإثنين وبداية الليل، يمكن رؤية نجم السماك الرامح بالأفق الشمالي الغربي أعلى يمين موقع غروب الشمس، بسماء السعودية والوطن العربي، وهو واحد من ثلاثة نجوم يمكن ملاحظتها في قبة السماء وهي تومض بعدة ألوان في هذا الوقت من السنة.

وأضافت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك- إنه كل عام في هذا الوقت، يلاحظ وجود ثلاثة نجوم تلألأ بألوان مختلفة، أحدها (العيوق) وهو حاليًا بالأفق الشمالي الشرقي عند منتصف الليل، والآخر نجم الشعرى اليمانية ويرصد حاليًا في الأفق الجنوبي فجرًا.

أما النجم الثالث فهو السماك الرامح الذي يتلألأ بألوان مختلفة مشاهدة بالعين المجردة لنفس السبب المتعلق بالشعرى اليمانية و العيوق وذلك لأن هذه النجوم الثلاثة براقة وفي هذا الوقت من السنة تكون منخفضة في السماء.

وأوضحت أنه عندما يرصد جسم منخفض في السماء فنحن نراه من خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي على العكس عندما يكون مرتفعا عاليا في السماء، فالغلاف الجوي يكسر ويفصل ضوء النجم ما يجعل هذه النجوم تتلألأ بألوان متعددة.

وأشارت فلكية جدة إلى أن نجم السماك الرامح هو نجم برتقالي أكبر من الشمس بـ 26 مرة وهو يظهر كمجرد نقطة ضوئية في سماء الأرض بسبب المسافة التي تفصلنا عنه البالغة 37 مليون سنة ضوئية وسوف يرصد هذا النجم خلال الأسابيع المقبلة من شهر أكتوبر وسوف يلاحظ أن النجم سيبدأ ينخفض مع مرور الأيام.

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