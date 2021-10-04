لتشغيل «التترا» بين السعودية والبحرين.. مذكرة تعاون بين مجلس التعاون وشركة إيرباص

الرياض - محمد عبدالله - وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنصتها في معرض أكسبو دبي 2020 مذكرة تعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء الذراع التنفيذي لتشغيل وربط شبكة (التترا) بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك لتوفير شبكة اتصالات لاسلكية آمنة.

ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في التوقيع الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، فيما مثل شركة إيرباص للدفاع والفضاء، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وشمال أفريقيا سليم بوري، بحضور ممثلي وزارتي الداخلية السعودية والبحرينية.

وتأتي المذكرة في إطار حرص القيادة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توفير شراكات متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير ومواكبة نظم الاتصالات الآمنة وفي مقدمتها تقنيات "تترا" التي صممت لتحقق مستوى جديداً من الأمان والموثوقية والمرونة في الاتصالات اللاسلكية.

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