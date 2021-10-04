بالصور.. شؤون الحرمين تشارك في معرض الرياض للكتاب بإصدارات مهمة

الرياض - محمد عبدالله - شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك انطلاقًا من مكانة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوعوية، وإيصالًا لرسالتهما السامية، وتفعيلًا للدور المجتمعي البناء للرئاسة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن المشاركة في المعرض تتضمن عدة إصدارات علمية تتعلق بالبحوث المتعلقة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والتراث المخطوط، وعدد من الإنتاجات العلمية المتعلقة بالفضائل والأحكام والمسائل الشرعية الخاصة بالحرمين الشريفين، إضافة إلى تاريخ عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، واستعراض آلية كسوة الكعبة المشرفة.

من جانبه، قال وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، إن الرئاسة تسعى في مشاركتها بهذا الجناح في معرض الرياض الدولي للكتاب إلى تفعيل دورها في المشاركة المجتمعية في مثل هذه المحافل المباركة، وإيصالًا لرسالة الحرمين الشريفين في شتى المجالات ولا سيما العلمية والثقافية والدعوية والتوعوية والتعلمية، وكذلك إبراز ‏الجهود المبذولة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم.

بدوره، قال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، إن الرئاسة حريصة على مثل هذه المشاركات البناءة التي تتيح لها الفرصة في عرض خدماتها للزوار والقاصدين عن قرب ومشاركتهم في بعض خدماتها مثل حياكة منسج كسوة الكعبة المشرفة، وذلك بإشراف من الصناع المشاركين في الجناح.

اقرأ أيضًا:

‏فرش الساحة الغربية في ‎المسجد الحرام وسط إجراءات وقائية مشددة