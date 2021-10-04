بالفيديو.. استشاري يكشف أسباب قلة النوم وعلاقته بالسرطان وكورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور أحمد باهمام استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، إن نقص ساعات النوم له علاقة بأمراض عضوية خطيرة منها سرطان الثدي والخرف وارتفاع ضغط الدم .

وأوضح باهمام أثناء حديثه مع برنامج «سيدتي» أن اضطرابات النوم تسبب أمراض عضوية خطيرة، قائلًا : «نقص ساعات النوم يؤدي إلى نقص المناعة ومن ينامون ساعات أقل هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا».

وأضاف: «نقص ساعات النوم له علاقة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وله علاقة بالجلطات الدماغية، كما يرتبط بالسرطان عند السيدات سرطان الثدي وعند الرجال سرطان القولون، والخرف، بالإضافة إلى سوء الأداء الأكاديمي عند الطلاب».

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