شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ..27 جولة رقابية وضبط 10 مخالفات بيطرية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مراقبو المنشآت البيطرية بقسم الثروة الحيوانية في إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة في ضبط اكثر من 10 مخالفات على منشآت بيطرية.

وأوضح مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن المكتب نفذ جولات رقابية وتفتيشية على اكثر من 27منشأه بيطرية في محافظة جدة ؛ ومازالت الجولات مستمرة، وذلك للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بمرض كورونا (covid19 ) ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشات البيطرية، وقانون الرفق بالحيوان، والممارسين البيطريين، حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات ، منها مخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية والتي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص ، و فتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وعدم استكمال إجراءات نقل الملكية ، وبيع أدوية كجرعات ، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية.

وتم توجية 11 انذار نهائي لعدد من المنشات ، وانه سيتم أصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات، ومن أهم تلك الملاحظات عدم الالتزم بترتيب الادوية داخل المنشأه ، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري ، وعدم صرف الادوية بدون شرح مستفيض للمراجع و غيرها، كما سوف تستمر الجولات الرقابية في الفترة المسائية حرصا على تطبيق كافة المنشات البيطرية اللوائح والانظمه.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات.

وقال “الغامدي” إنه تم عمل اللازم بتحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 939، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.