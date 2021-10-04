، قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234897122، وإجمالي الوفيات 4801304.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس بـ 701169 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43682974.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 597948 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21468121.
في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448817، وإجمالي إصابات 33813903.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 278592 وإجمالي إصابات 3678980.
وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 206179، وإجمالي إصابات 7474850.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199423، وإجمالي إصابات 2177283.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142173 وإجمالي إصابات 4219284.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137338 وإجمالي إصابات 7937810.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131031، وإجمالي إصابات 4682034.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126401، وإجمالي إصابات 4962054.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 09:18 AM
تصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث عدد الوفياتقائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234897122، وإجمالي الوفيات 4801304.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس بـ 701169 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43682974.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 597948 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21468121.
في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448817، وإجمالي إصابات 33813903.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 278592 وإجمالي إصابات 3678980.
وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 206179، وإجمالي إصابات 7474850.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199423، وإجمالي إصابات 2177283.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142173 وإجمالي إصابات 4219284.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137338 وإجمالي إصابات 7937810.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131031، وإجمالي إصابات 4682034.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126401، وإجمالي إصابات 4962054.
، قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.