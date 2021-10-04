محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها. 04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 08:56 AM الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل عدة محافظات الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية ، الباحة.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الثامنة مساءً ،

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