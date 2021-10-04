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انتخب البرلمان الياباني، اليوم، فوميو كيشيدا، رسمياً، رئيسًا للوزراء خلفاً ليوشيهيدي سوغا، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمان.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه من المقرر أن يحل كيشيدا البرلمان الأسبوع المقبل، إضافة إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الجاري.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 08:42 AM
بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمانانتخاب فوميو كيشيدا رئيساً جديداً للوزراء في اليابان
انتخب البرلمان الياباني، اليوم، فوميو كيشيدا، رسمياً، رئيسًا للوزراء خلفاً ليوشيهيدي سوغا، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمان.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه من المقرر أن يحل كيشيدا البرلمان الأسبوع المقبل، إضافة إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الجاري.
، انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً جديداً للوزراء في اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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