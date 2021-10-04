محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدني الرؤية وتستمر حتى 5 عصرًا نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا. 04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 08:37 AM تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدني الرؤية وتستمر حتى 5 عصرًا "الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على محافظة الرايس "الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على محافظة الرايس نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على محافظة الرايس ،

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