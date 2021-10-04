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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 08:31 AM
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤيةأمطار غزيرة وتساقط البَرَد وجريان السيول بمنطقة عسير
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
، أمطار غزيرة وتساقط البَرَد وجريان السيول بمنطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
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