، أمطار غزيرة وتساقط البَرَد وجريان السيول بمنطقة عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.