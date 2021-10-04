، تنبيه لـ"مركز الأرصاد" بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة.. و"المدني" يطالب بأخذ الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة: (الطائف، السيل الكبير والشفا، والهدا)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.