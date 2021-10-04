«توكلنا» يفسر عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق «توكلنا»، عن عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «في بيانات منصة مدرستي ليه ما يطلع جميع الأبناء؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات بعد إضافتهم ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر يعني عدم إرسال بياناتهم من قبل منصة مدرستي إلى توكلنا».

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