مؤتمر صحفي لوزير الإعلام ورئيس هيئة الترفيه للكشف عن تفاصيل موسم الرياض

الرياض - محمد عبدالله - يُعقد مساء اليوم الإثنين المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.

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