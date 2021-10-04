اتفاق تعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

وقعت السعودية والاتحاد الأوروبي، الأحد، اتفاق تعاون يسهم في تعزيز العمل المشترك بكافة المجالات.



جاء ذلك وفق تغريدة لمفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عقب لقائه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي.

السعودية: ندعم جهود منع امتلاك إيران للسلاح النووي

وقال بوريل: "وقعت مع فيصل بن فرحان مذكرة ترتيب التعاون بين الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية السعودية لتعزيز علاقاتنا عبر مشاورات دورية حول القضايا السياسية والاجتماعية الاقتصادية والأمن ومواضيع أخرى".

وأضاف أنه بحث في الرياض "مجموعة قضايا بدءا من العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بما في ذلك اليمن وخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي وأفغانستان، وصولا إلى ملفات عالمية مثل المناخ والطاقة والإرهاب".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي إن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية، وقد امتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018م.

وأوضح أنه ناقش مع الممثل الأوروبي الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)، مؤكدًا موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقها البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي.