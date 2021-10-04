أخبار السعودية.. تحديث الحالة الصحية في «توكلنا».. وتأثر الطقس بإعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تحديثات مهمة على الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، فيما المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بتأثر طقس بعض المناطق بالإعصار شاهين، وإلى التفاصيل:

النيابة توضح عقوبات المتحرش والمحرض

قالت النيابة العامة، إن عقوبات التحرش؛ تصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال، مشيرًا إلى ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حالة الاطلاع على حالات التحرش لاتخاذ الإجراءات الجزائية.

تحديث الحالة الصحية في «توكلنا» خلال أيام

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2021 ستكون حالة «محصّن» لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط، مضيفًا أن حالة «محصّن» ستكون لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.

الصحة توضح إمكانية تلقي لقاحين مختلفين

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه ليس هناك خطورة في تلقي لقاحين مختلفين في اليوم نفسه موضحًا أنه من المهم جداً استكمال التحصين بالجرعتين.

طبيب يحذر من أمراض بسبب عدم «النوم الكافي»

حذر الطبيب أحمد باهمام، استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، من خطورة عدم حصول الجسد على القسط الكافي من النوم، مؤكدًا أن هناك الكثير من المضاعفات التي تحدث جراء ذلك.

«الأرصاد» يوضّح المناطق المتأثرة بالإعصار شاهين

توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون منخفض جوي يتسبب في أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح بسرعة 50كم/س على بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الإثنين، وكشف عن تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة.

أمطار رعدية على 5 مناطق بدءًا من الإثنين

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب بحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الإثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق (الرياض - والمنطقة الشرقية - وعسير - ونجران - ومكة المكرمة).

«شؤون الحرمين» تفعل مبادرة «توقير»

فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية وبالتعاون مع وكالة الشؤون النسائية ممثلةً بإدارتها العامة والإدارات التابعة لها بالمسجد الحرام وفي سياق تعزيز العمل الاجتماعي التكاملي؛ مبادرة "توقير" إكراماً لكبار السن الذين هم بركة الحياة، وتأكيدًا على القيم الإسلامية في توقير الكبير، واحتفاء باليوم العالمي للمسنين.

3 حوادث للشاحنات خلال أيام في المدينة

حالة من الاستياء الشديد من أهالي المدينة بسبب تكرار حوادث الشاحنات المخالفة والتي تكررت خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها 3 حوادث في أقل من 5 أيام، وطالب الأهالي بمراقبة الشاحنات السعودية والأجنبية التي تعمل دخل المدن، للتأكد من مدى نظاميتها، ومطالبات بوجود مراكز فحص للعمالة داخل المدن وخارج المدن.

القبض على مقيمين انتحلا صفة موظف حكومي

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، لانتحالهم صفة موظف حكومي وسلب العمالة الوافدة بمحافظة أبوعريش.

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