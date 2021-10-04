‏فرش الساحة الغربية في ‎المسجد الحرام وسط إجراءات وقائية مشددة

الرياض - محمد عبدالله - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمات مختلفة في الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية.

وعمدت الرئاسة العامة إلى تجهيز الساحة بجميع الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية لينعم قاصدو المسجد الحرام بأفضل وأرقى الخدمات خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.

وفي هذا الصدد قال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أنه تم رفع كامل استعدادات الإدارات الخدمية والفنية لاستقبال ١٠٠ ألف معتمر و ٦٠ ألف مصل، في المسجد الحرام والساحة الغربية الواقعة بين البابين.

واضاف الجابري: "وكذلك تم توفير جميع الخدمات الفنية والتشغيلية، المراعية لجميع الإجراءات الاحترازية ومنها فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام مع حزم من إجراءات التعقيم والتطهير الدورية الخاصة به.

وعلاوة على ذلك تم توفير خدمات سقيا ماء زمزم عن طريق الإمكانات التقنية والكوادر البشرية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطييب والتطهير لينعم قاصدو المسجد الحرام بخدمات متميزة توائم تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه تميز منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى إعادة فرش السجاد في عامة المواقع داخل المسجد الحرام والساحة الغربية وتوسعة الملك عبدالله بقرابة 3000 سجادة مع رفع السجاد في بداية النهار من مواقع "الساحة الغربية" وإرجاعه قبل حلول الليل وسط منظومة من الإجراءات الوقائية، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.