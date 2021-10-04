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"الاتحاد" يتقدم بمذكرة لحفظ حقوقه بعد نشر إعلانات لبيع تذاكر مبارياته بالسوق السوداء

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محمد بن مسعود - الدمام - الإدارة طالبت باتخاذ إجراء قانوني ضد المتورطين منعاً لتفشي هذه الظاهرة السلبية

رفع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مذكرة قانونية إلى الجهات المختصة تتضمن قائمة بالحسابات وأرقام الهواتف التي قامت بنشر إعلانات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق المفتوح عبر الإنترنت عن بيع تذاكر مباريات الفريق في السوق السوداء.

وتفصيلاً، طالب مجلس الإدارة اتخاذ الإجراء القانوني في مواجهتهم حفظًا لحقوق نادي الاتحاد وجماهيره ومنعًا لتفشي هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا الرياضي.

"الاتحاد" يتقدم بمذكرة لحفظ حقوقه بعد نشر إعلانات لبيع تذاكر مبارياته بالسوق السوداء

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-04

رفع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مذكرة قانونية إلى الجهات المختصة تتضمن قائمة بالحسابات وأرقام الهواتف التي قامت بنشر إعلانات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق المفتوح عبر الإنترنت عن بيع تذاكر مباريات الفريق في السوق السوداء.

وتفصيلاً، طالب مجلس الإدارة اتخاذ الإجراء القانوني في مواجهتهم حفظًا لحقوق نادي الاتحاد وجماهيره ومنعًا لتفشي هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا الرياضي.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443

01:31 AM

الإدارة طالبت باتخاذ إجراء قانوني ضد المتورطين منعاً لتفشي هذه الظاهرة السلبية

رفع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مذكرة قانونية إلى الجهات المختصة تتضمن قائمة بالحسابات وأرقام الهواتف التي قامت بنشر إعلانات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق المفتوح عبر الإنترنت عن بيع تذاكر مباريات الفريق في السوق السوداء.

وتفصيلاً، طالب مجلس الإدارة اتخاذ الإجراء القانوني في مواجهتهم حفظًا لحقوق نادي الاتحاد وجماهيره ومنعًا لتفشي هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا الرياضي.

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، "الاتحاد" يتقدم بمذكرة لحفظ حقوقه بعد نشر إعلانات لبيع تذاكر مبارياته بالسوق السوداء ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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