بالفيديو.. رجل الأعمال عبدالله العثيم يكشف عن مواقف تعلمها من والده

الرياض - محمد عبدالله - كشف رجل الأعمال عبدالله العثيم، عن عدة مواقف لوالده، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير منه، ومنها رفض بيع الدخان نهائيًا في محلاته.

وقال العثيم في تصريحات لقناة «روتانا»: «تعلمت من والدي احترام الجميع، وكان يرفض بيع الدخان ويحث الجميع على عدم بيعه».

وأضاف «كانت القناعة أبرز الصفات التي يمتلكها والدي، فكان يرفض زيادة الأسعار والأهم عنده هو البيع الكثير والربح القليل، فكان يقول أقنع بالقليل حتى يكرمك الله سبحانه وتعالى».

وأتم: «كان يحافظ على زبائنه ويقلل الأسعار حتى يأتوا إلى المكان مرة أخرى».

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