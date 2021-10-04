جناح السعودية بـ«إكسبو دبي».. 4 ركائز و200 ساعة تصوير لجميع مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف نائب رئيس اللجنة الإشرافية للجناح السعودي، في إكسبو 2020 دبي، محمد التويجري، عن أن الجناح السعودي في المشارك في الحدث العالمي، هو وطني 100%، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤية المملكة 2030 وتركيزها على أهمية التنوع، بمختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال التويجري في تصريحات للعربية، إن الجناح يستهدف نقل التطور الذي شهدته السعودية لكافة زوار إكسبو من السياح إلى رجال الأعمال، مضيفًا أنه يبرز التطور، وأن ما تقدمه المملكة للعالم فيه تنوع كبير واصفًا السعودية بأنها دولة فعالة ولاعب قوي جدًّا في المنطقة.

وأوضح التويجري أن الجناح السعودي عمل وطني 100% من مهندسين ومهندسات، ويشتمل على 200 ساعة تصوير لجميع مناطق السعودية لعرضها في الجناح، مؤكدًا أن القطاعين الحكومي والخاص شاركا في الجناح السعودي في إكسبو، كما أن التنوع الجغرافي ومنظومات الطاقة والصناعة والسياحة والثقافة حاضرة في الجناح السعودي.

وكان التويجري قد دشن أعمال وأنشطة جناح المملكة رسمياً، في حفل أقيم بمقر الجناح، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والمفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة، وجمع من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولون وشخصيات ثقافية من مختلف دول العالم.

و توزعت أقسام الجناح السعودي على 4 ركائز رئيسية تشمل الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية، إلى جانب محطةٍ للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة التي تمثل مختلف مناطق المملكة.

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