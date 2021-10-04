القبض على مقيمين في جازان لانتحالهما صفة موظف حكومي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة جازان، الأحد، القبض على مقيمين، لانتحالهما صفة موظف حكومي وسلب العمالة الوافدة بمحافظة أبوعريش.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، لانتحالهم صفة موظف حكومي وسلب العمالة الوافدة بمحافظة أبوعريش.

وأكد متحدث شرطة جازان، إيقافه المتهمين واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.