مؤشر نيكاي: المملكة الثانية عالميًّا في التعافي من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - احتلت السعودية المركز الثاني عالميا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وإمكانية التنقل.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد الجرعات اللقاح المعطاة في المملكة، التي بلغت 42,346,471 جرعة حسب آخر تحديث لبيانات وزارة الصحة.

وشملت مقارنات مؤشر «نيكاي» أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وإمكانية التنقل، حيث جاءت الصين في المركز الأول للتعافي من فيروس كورونا.

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