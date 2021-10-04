اخبار السعوديه

ولي العهد السعودي ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048830712_0:2:3077:1733_1200x675_80_0_0_82bd5d317da1a06982c58d431ac3e08d.jpg

عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png

Sputnik

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110031050330490-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/

بحث ، الأمير مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأحد، للمملكة العربية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن محمد بن سلمان ولودريان بحثا أيضا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وأشارت واس إلى أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حضر مراسم الاستقبال،  فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا