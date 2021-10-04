447 صيدلية
بلغ عدد الصيدليات البيطرية 447 صيدلية في عام 2020، وتصدرت الرياض عدد الصيدليات بــ178 صيدلية، تليها مكة المكرمة بــ140، والشرقية ثالثا بــ127، والقصيم رابعا بــ78، والمدينة بــ45، فيما حلت الباحة في المرتبة الأخيرة بــ8 صيدليات، يليها الجوف بــ12 صيدلية، والحدود الشمالية بــ15، ونجران بــ18، وحائل بــ24، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة البيئة والزراعة والمياه.
مستشفيان ومركز
سجلت مناطق المملكة مستشفيين في الرياض والقصيم فقط، ومركز إيواء وحيد في الرياض، فيما بلغ عدد المختبرات التشخيصية 6 مختبرات، منها 4 مختبرات في الرياض، ومختبران في عسير وتبوك، وبلغ عدد العيادات المتنقلة عيادة واحدة فقط في القصيم.
92 عيادة تخصصية
تصدرت الشرقية العيادات التخصصية، والتي بلغت 92 عيادة، منها 20 عيادة في الشرقية، وتساوت عسير ومكة في عدد العيادات والتي بلغت 18 لكل منهما، وحلت الرياض رابعا بــ14 عيادة، والمدينة والقصيم بــ5 عيادات، وحصدت الجوف صفر عيادات تخصصية، تليها جازان بعيادة وحيدة، وتساوت 4 مناطق ممثلة في: حائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة في عدد العيادات، بعيادتين لكل منها.
1055 منشأة بيطرية وخاصة
876 منشأة خاصة
179 منشأة حكومية
447 صيدلية
92 عيادة تخصصية
عيادة متنقلة وحيدة
6 مختبرات تشخيصية
مستشفيان ومركز إيواء وحيد
الأكثر صيدليات:
الرياض
مكة
الشرقية
القصيم
المدينة
الأكثر عيادات تخصصية:
الشرقية
عسير
مكة
الرياض
القصيم
مكة
كانت هذه تفاصيل خبر غياب مراكز العناية بالصقور في كافة المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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