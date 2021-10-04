عقدت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران شراكة لتدريب ذوي السجناء في عدد من البرامج المتخصصة، وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن الجمعية عقدت شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، لتأهيل وتدريب ذوي السجناء في عدد من البرامج المتخصصة في الحاسب الآلي وصيانة الجوال، وكذلك برامج تطويرية أخرى في مجالات التدريب.
وأضاف عطيف أن البرنامج يستهدف أكثر من 100 متدرب ومتدربة من ذوي السجناء لتأهليهم لسوق العمل، وأن جميع البرامج التدريبية يتم تقديمها عن طريق الشريك الرسمي للجمعية، معهد كفاءات الأعمال، وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر البرنامج لأكثر من 40 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل ذوي السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.