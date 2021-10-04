ضبط مواطن ومقيم سرقا معتمرا

وكشف مصدر لـ«دوت الخليج» عن تلقي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغا من معتمر يفيد بسرقة عدد من المقتنيات الشخصية من سيارته الخاصة.
وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية الحثيثة عن تحديد هوية الجانيين، والقبض عليهما بأحد المواقف المخصصة للسيارات في «المسفلة».
وأشار المصدر إلى العثور على المسروقات، وإقرار الجانيين بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتحويلهما لقسم شرطة «أجياد» بالعاصمة المقدسة، تمهيدا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة.
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