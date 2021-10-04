هدر للطاقة



رصدت «دوت الخليج»، ظهر أمس، إنارة جزء من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) بمكة المكرمة، الواصل بين طريقي المدينة «النوارية» والأمير محمد بن سلمان . بينما تكرر المشهد في طرق عديدة، وسط مطالبات بضرورة التدخل، لإيقاف هدر الطاقة. (مكة المكرمة: مصلح الفرحان)

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