، "نايف هزازي" يُفجِّرها: نادمٌ على اللعب لـ"النصر".. ومفاوض الهلال فشل! ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البلطان" أعادني للواجهة.. وشروط "البلوي" كان هدفها الاتحاد

أثار نايف هزازي، اللاعب الدولي السابق، الجدل بتصريحات إذاعية مثيرة، أعرب فيها عن ندمه على اللعب لصالح النصر.

وقال هزاري: "خالد البلطان عرف كيف يعيدني إلى الواجهة. وندمت أني رحلت إلى النصر".

وتحدَّث هزازي عن أنه كان متفقًا مع الهلال على الانتقال إليه نظير 18 مليون ريال، لكن مفاوض النصر نجح في حسم الصفقة نظير 27 مليونًا.

وقال اللاعب: "كان لمنصور البلوي محاولات لإعادتي لنادي الاتحاد وفق اشتراطات مُعيَّنة".