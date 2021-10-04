، "نايف هزازي" يُفجِّرها: نادمٌ على اللعب لـ"النصر".. ومفاوض الهلال فشل! ،

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أثار نايف هزازي، اللاعب الدولي السابق، الجدل بتصريحات إذاعية مثيرة، أعرب فيها عن ندمه على اللعب لصالح النصر.
وقال هزاري: "خالد البلطان عرف كيف يعيدني إلى الواجهة. وندمت أني رحلت إلى النصر".
وتحدَّث هزازي عن أنه كان متفقًا مع الهلال على الانتقال إليه نظير 18 مليون ريال، لكن مفاوض النصر نجح في حسم الصفقة نظير 27 مليونًا.
وقال اللاعب: "كان لمنصور البلوي محاولات لإعادتي لنادي الاتحاد وفق اشتراطات مُعيَّنة".
"نايف هزازي" يُفجِّرها: نادمٌ على اللعب لـ"النصر".. ومفاوض الهلال فشل!محمد السيّد الخليج 365 2021-10-03
أثار نايف هزازي، اللاعب الدولي السابق، الجدل بتصريحات إذاعية مثيرة، أعرب فيها عن ندمه على اللعب لصالح النصر.
وقال هزاري: "خالد البلطان عرف كيف يعيدني إلى الواجهة. وندمت أني رحلت إلى النصر".
وتحدَّث هزازي عن أنه كان متفقًا مع الهلال على الانتقال إليه نظير 18 مليون ريال، لكن مفاوض النصر نجح في حسم الصفقة نظير 27 مليونًا.
وقال اللاعب: "كان لمنصور البلوي محاولات لإعادتي لنادي الاتحاد وفق اشتراطات مُعيَّنة".
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
11:27 PM
"البلطان" أعادني للواجهة.. وشروط "البلوي" كان هدفها الاتحاد
أثار نايف هزازي، اللاعب الدولي السابق، الجدل بتصريحات إذاعية مثيرة، أعرب فيها عن ندمه على اللعب لصالح النصر.
وقال هزاري: "خالد البلطان عرف كيف يعيدني إلى الواجهة. وندمت أني رحلت إلى النصر".
وتحدَّث هزازي عن أنه كان متفقًا مع الهلال على الانتقال إليه نظير 18 مليون ريال، لكن مفاوض النصر نجح في حسم الصفقة نظير 27 مليونًا.
وقال اللاعب: "كان لمنصور البلوي محاولات لإعادتي لنادي الاتحاد وفق اشتراطات مُعيَّنة".
، "نايف هزازي" يُفجِّرها: نادمٌ على اللعب لـ"النصر".. ومفاوض الهلال فشل! ،
المصدر : الخليج 365
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