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محمد بن مسعود - الدمام - حط المدير الفني للنصر ، "البرتغالي" بيدرو إيمانويل ، اليوم الأحد ، رحاله في العاصمة الرياض ، ليقود دفة تدريب الفريق الكروي الأول ، خلفًا للبرازيلي "مانو ".
وتعد تجربة "بيدرو" هي الثانية له في الدوري السعودي عقب تجربته مع التعاون 2018-2019 ، حينها بلغ مع الفريق القصيمي المركز الثالث.
وتنتظر النصر مواجهة صعبة أمام نظيره الوحدة الإماراتي 17 أكتوبر ( الجاري) في دور ربع النهائي الآسيوي.
مدرب النصر يصل الرياض .. ويبدأ بفتح ملف الآسيويةأحمد سرور الخليج 365 2021-10-03
حط المدير الفني للنصر ، "البرتغالي" بيدرو إيمانويل ، اليوم الأحد ، رحاله في العاصمة الرياض ، ليقود دفة تدريب الفريق الكروي الأول ، خلفًا للبرازيلي "مانو ".
وتعد تجربة "بيدرو" هي الثانية له في الدوري السعودي عقب تجربته مع التعاون 2018-2019 ، حينها بلغ مع الفريق القصيمي المركز الثالث.
وتنتظر النصر مواجهة صعبة أمام نظيره الوحدة الإماراتي 17 أكتوبر ( الجاري) في دور ربع النهائي الآسيوي.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
10:32 PM
حط المدير الفني للنصر ، "البرتغالي" بيدرو إيمانويل ، اليوم الأحد ، رحاله في العاصمة الرياض ، ليقود دفة تدريب الفريق الكروي الأول ، خلفًا للبرازيلي "مانو ".
وتعد تجربة "بيدرو" هي الثانية له في الدوري السعودي عقب تجربته مع التعاون 2018-2019 ، حينها بلغ مع الفريق القصيمي المركز الثالث.
وتنتظر النصر مواجهة صعبة أمام نظيره الوحدة الإماراتي 17 أكتوبر ( الجاري) في دور ربع النهائي الآسيوي.
، مدرب النصر يصل الرياض .. ويبدأ بفتح ملف الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
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