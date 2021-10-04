، مدرب النصر يصل الرياض .. ويبدأ بفتح ملف الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حط المدير الفني للنصر ، "البرتغالي" بيدرو إيمانويل ، اليوم الأحد ، رحاله في العاصمة الرياض ، ليقود دفة تدريب الفريق الكروي الأول ، خلفًا للبرازيلي "مانو ".

وتعد تجربة "بيدرو" هي الثانية له في الدوري السعودي عقب تجربته مع التعاون 2018-2019 ، حينها بلغ مع الفريق القصيمي المركز الثالث.

وتنتظر النصر مواجهة صعبة أمام نظيره الوحدة الإماراتي 17 أكتوبر ( الجاري) في دور ربع النهائي الآسيوي.