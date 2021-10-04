، الأولمبي السعودي يواصل استعداده لمواجهة سوريا.. في بطولة غرب آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت إشراف سعد الشهري

يكثف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، التي تنطلق خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري في مدينتي الدمام والخبر.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمرين على التمرير، أعقبه مران تكتيكي على البناء من الخلف بهدف هجومي، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة لتطبيق الهدف الفني.

ويواصل المنتخب السعودي في السادسة من مساء يوم غدٍ الاثنين تدريباته على ملعب نادي النهضة، وذلك استعداداً لمواجهة منتخب سوريا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة والتي تضم إلى جانبهما منتخب البحرين.

من جهة أخرى، أوضح المدير الفني للأخضر سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم أن هدفه في هذه البطولة إلى جانب المنافسة عليها يتمثل في الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، المقرر إقامتها أواخر الشهر الجاري في الكويت، مشيراً إلى أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تعد إعداداً قوياً نظير القيمة الفنية للمنتخبات المشاركة.

وبيّن الشهري أن لديهم في الجهاز الفني هدفاً ذا مدى أطول نحو دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، موضحاً أن المشاركة في البطولات القوية تأتي كإعداد مبكر للوصول إلى الأولمبياد المقبل.