شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 570 يوما.. السماح للأقل من 18 سنة بالمغادرة للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأكيدا لما نشرته (اليوم)، بدأ جسر الملك فهد في استقبال الأقل من 18 عاما للمغادرة إلى البحرين، بشرط تلقيهم جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما يظهره تطبيق «توكلنا».

التأمين الطبي

وتم السماح باصطحاب العوائل والأسر للأقل من 12 عاما، بشرط توافر التأمين الطبي، على أن يكون السفر بالجواز السعودي وليس بالهوية الوطنية كما كان في السابق.

ارتفاع التحصين

وكانت (اليوم) قد كشفت في وقت سابق، عن رفع المديرية العامة للجوازات إلى الجهات المختصة، بشأن السماح للأقل من 18 عاما، والمحصنين بجرعتين، بالسفر إلى مملكة البحرين، في ظل ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين وانخفاض الإصابات بالمملكة، وكذلك بمملكة البحرين.

دراسة الوضع الصحي

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع صدور الموافقة لتلك الفئة العمرية بالسفر إلى البحرين الشقيقة خلال الأسابيع القادمة، وأشارت إلى أن الرفع جاء إثر دراسة اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

مذكرة تفاهم

يذكر أن مجلس الوزراء قد فوض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أو مَنْ ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة في المملكة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين بشأن تفعيل «الجواز الصحي»، وتستهدف الخطوة التحقق من مطابقة المسافرين عبر «جسر الملك فهد» من مواطني المملكة ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد-19» والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكان عدد من الأسر السعودية لم يتمكن من اصطحاب أبنائه «الأقل من 18عاما» والمحصنين بجرعتين، عبر جسر الملك فهد، مما اضطرهم للعودة بسبب عدم صدور قرار يسمح لتلك الفئة العمرية بالسفر إلى البحرين.