شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المملكة ملتزمة بدورها في تعزيز جودة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاستخدام والتطبيق الأمثل للعلوم والتكنولوجيا

• تأثير العلوم والتكنولوجيا على المجتمعات سيصبح أكثر عمقاً

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن المملكة ستظل ملتزمة بدورها في تعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار، وكذلك الاستخدام والتطبيق الأمثل للعلوم والتكنولوجيا؛ لتحقيق التنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض.

وأشار إلى أن هذا الالتزام ينعكس في العديد من المبادرات التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما في ذلك مبادرات "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، ومشروع "ذا لاين"، وهي مدينة حضرية تمتد على طول 170 كيلو مترا وتعتمد على الطاقة المتجددة دون شوارع أو سيارات أو انبعاثات كربونية.

جاء ذلك خلال مشاركته عن بُعد في الدورة الـ18 للمائدة الوزارية المُستديرة لمنتدى العلوم والتكنولوجيا 2021 (STS Forum)، المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية، بحضور عدد من الوزراء والعلماء والباحثين من 57 دولة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير آل الشيخ: "أعتقد أن أهم درس تعلمناه من أزمة فيروس كورونا أن المشكلات العالمية تتطلب حلولاً عالمية؛ لذا من المهم الاستفادة من مستوى الإمكانات التي يوفرها التقدّم العلمي والتكنولوجي، والعمل على تحقيقها".

وأشار وزير التعليم إلى أن تأثير العلوم والتكنولوجيا على المجتمعات سيصبح أكثر عمقاً، كما سيسهم التعليم والبحث العلمي والابتكار في تحقيق التوازن الأمثل بين الفوائد والتحديات التي يطرحها تطبيق التقدّم العلمي والتكنولوجي.