شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل «موسم الرياض».. غدًا :عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، مساء غدٍ الاثنين, بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.