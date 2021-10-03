شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "اليوم" للتدريب يختتم إعداد «متدربات بناء» لسوق العمل وريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت 55 فتاة من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات جمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالشرقية مع بداية العام الدراسي 7 برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية لديهن وإعدادهن حرفيا لسوق العمل وريادة الأعمال، من خلال برنامج «جادة» الذي نفذه مركز دار ”الخليج 365” للتدريب، على مدى شهر كامل من خلال الحضور في مجموعات منفصلة تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. ويعد «جادة»، برنامجا تدريبيا تفاعليا يواكب برامج التحول الوطني ويركز على إكساب الشباب والشابات المهارات الملائمة في مجالات التقنية، وما يتبعها من العمل وريادة الأعمال لرفع مستويات معيشتهم وتعزيز ثقافة التوجه نحو العمل بكافة أشكاله، وبالتالي المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للمملكة. وشهد الحفل تسليم الشهادات للمتدربات من قبل رئيس مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر الأستاذ الوليد بن حمد آل مبارك، ومدير عام جمعية بناء عبدالله الخالدي، وتكريم القائمين على تنفيذ البرنامج وتبادل الدروع التكريمية والتقاط الصور التذكارية.

آل مبارك: جودة عالية وأساليب مبتكرة

أكد رئيس مجلس إدارة دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر الأستاذ الوليد بن حمد آل مبارك، أن تنفيذ هذه البرامج يأتي متوافقا مع رسالة مركز اليوم للتدريب، التي تقوم على تقديم خدمات تدريبية متخصصة عالية الجودة تزود الأفراد والمؤسسات بأدوات وأساليب مبتكرة لمساعدتهم في تحقيق النجاح والاستدامة والتميز، كما تقدم باسم مركز ”الخليج 365” للتدريب بجزيل الشكر إلى جمعية بناء لثقتها بنا في تنفيذ برنامج «جادة»، متمنين لها المزيد من التقدم والنجاح في خدمة المجتمع بالمنطقة الشرقية وأداء رسالتها الإنسانية، مهنئا خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي لبرنامج «جادة» جميع المشاركات لإكمالهن بنجاح البرامج التدريبية التي قدمها المركز لتطوير مهاراتهن الفنية وإعدادهن إعدادا حرفيا لسوق العمل وريادة الأعمال.

الجاسر: شراكات وطموحات

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لدار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر نايف الجاسر، أن المبادرات والشراكات التي تنبثق من خلال جهود مركز ”الخليج 365” للتدريب والتطوير وشركائه في النجاح كما هو الحال اليوم مع جمعية «بناء»، تعكس أحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل لطموحات المركز وأهدافه في سبيل دعم وتعزيز كافة الفرص التي تؤهل أبناء وبنات المملكة في تلبية الاحتياجات التي تدعم توجه سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030.

الهديب: تعزيز فرص أبناء وبنات الوطن

نوه مدير عام دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر حسن الهديب إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية؛ لما تحمله من آفاق تعزز فرص أبناء وبنات الوطن بصورة تواكب التطورات والمستجدات الحاصلة في سوق العمل وتنسجم مع طبيعة احتياجاته، وهو ما يلتقي مع كافة الجهود المبذولة من قبل دار ”الخليج 365” إجمالا ومركز التدريب على وجه التحديد لتفعيل الأدوار التي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات الوطن وتخلق المزيد من الفرص لأبنائه.

الخالدي: نواة تمكين لمستقبل واعد

عبر مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي عن سعادته الغامرة بهذه اللحظة التي بلغ فيها المتدربات من جمعية بناء ختام البرنامج التدريبي المتميز «جادة»، والذي كان بمثابة نواة يمكن من خلاله مركز اليوم للتدريب والتطوير المتدربات من تحقيق طموحات مستقبل واعد، من خلال التوجه نحو العمل بكافة أشكاله وبالتالي المساهمة الفعالة في عملية النمو الاقتصادي للوطن.