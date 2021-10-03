بدء المرحلة الأولى من مشروع الطريق السياحي بمكة

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واستمع الفيصل خلال اللقاء، لنبذة عن بدء مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة، الذي تعمل الهيئة على تطويره، مباركا إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالدراسات الفنية، التي تتولى تنفيذها مجموعة سيتس للاستشارات.
ويعد مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة، أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، حيث يسعى المشروع إلى تطوير مجموعة من المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية والحفاظ عليها وحمايتها، للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.
ويشتمل نطاق أعمال المرحلة الأولى للمشروع على استكمال عدد من الطرق الحيوية، وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في الإمارة بجدة أمس، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المعين حديثا الدكتور محمد الجاسر.
وهنأ أمير المنطقة الجاسر بمهام عمله الجديد، سائلا الله له التوفيق، فيما عبر الجاسر عن شكره وتقديره لأمير المنطقة.
المرحلة الأولى من الطريق السياحي تشتمل على:
- تطوير مواقع مختارة ذات ميز نسبية
- استكمال طرق حيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن المسار المحدد
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