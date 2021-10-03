بدء المرحلة الأولى من مشروع الطريق السياحي بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، خالد الفيصل في الإمارة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس أحمد العارضي، يرافقه العضو المنتدب لشركة سيتس للاستشارات.

واستمع الفيصل خلال اللقاء، لنبذة عن بدء مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة، الذي تعمل الهيئة على تطويره، مباركا إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالدراسات الفنية، التي تتولى تنفيذها مجموعة سيتس للاستشارات.

ويعد مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة، أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، حيث يسعى المشروع إلى تطوير مجموعة من المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية والحفاظ عليها وحمايتها، للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.

ويشتمل نطاق أعمال المرحلة الأولى للمشروع على استكمال عدد من الطرق الحيوية، وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في الإمارة بجدة أمس، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المعين حديثا الدكتور محمد الجاسر.

وهنأ أمير المنطقة الجاسر بمهام عمله الجديد، سائلا الله له التوفيق، فيما عبر الجاسر عن شكره وتقديره لأمير المنطقة.

المرحلة الأولى من الطريق السياحي تشتمل على:

