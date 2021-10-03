شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: حالة محصن في توكلنا ستكون لمن استكمل التحصين بجرعتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالة محصن في تطبيق توكلنا سوف تكون لمن استكمل التحصين بجرعتين، وذلك اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس بمشاركة متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم «إنه سيتم تحديث تطبيق توكلنا قريبا»، مشيرا إلى أن من أبرز التحديثات حالة المحصن بجرعتين. ولفت العبدالعالي إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، وبخاصة في المملكة التي شهدت تراجعا كبيرا وانخفاضا في تسجيل الحالات.

من جهته أوضح المهندس هشام عبدالمنعم سعيد أن الممكنات والتنظيمات الرئيسة في نموذج العمرة التي ستنطلق في 17 صفر 1443 تعتمد على 4 محاور، التخطيط وآلية التنظيم، والحركة وإدارة الحشود، ومراكز الخدمة والبنية التحتية، والإعلام والتوعية، بمشاركة وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وعدد من الجهات الحكومية.

الصحة:







ارتفاع ملحوظ في نسب التحصين بجرعتين في مناطق المملكة.



أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها.



18.8 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين.



استكمال جرعتي اللقاح يحمي من تأثيرات المتحورات.



تراجع كبير في الحالات الحرجة، والحالات التي تدخل العناية المركزة وتتدهور حالتهم الصحية لم يستكملوا التحصين بجرعتين.



لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاحات كورونا.



من بعد تاريخ 10 أكتوبر ستكون حالة (محصن) لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.



الحج والعمرة: