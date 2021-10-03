متحدث الصحة: حالة محصن في توكلنا ستكون لمن استكمل التحصين بجرعتين

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وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس بمشاركة متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم «إنه سيتم تحديث تطبيق توكلنا قريبا»، مشيرا إلى أن من أبرز التحديثات حالة المحصن بجرعتين. ولفت العبدالعالي إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، وبخاصة في المملكة التي شهدت تراجعا كبيرا وانخفاضا في تسجيل الحالات.
من جهته أوضح المهندس هشام عبدالمنعم سعيد أن الممكنات والتنظيمات الرئيسة في نموذج العمرة التي ستنطلق في 17 صفر 1443 تعتمد على 4 محاور، التخطيط وآلية التنظيم، والحركة وإدارة الحشود، ومراكز الخدمة والبنية التحتية، والإعلام والتوعية، بمشاركة وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وعدد من الجهات الحكومية.
الصحة:
- ارتفاع ملحوظ في نسب التحصين بجرعتين في مناطق المملكة.
- أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها.
- 18.8 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين.
- استكمال جرعتي اللقاح يحمي من تأثيرات المتحورات.
- تراجع كبير في الحالات الحرجة، والحالات التي تدخل العناية المركزة وتتدهور حالتهم الصحية لم يستكملوا التحصين بجرعتين.
- لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاحات كورونا.
- من بعد تاريخ 10 أكتوبر ستكون حالة (محصن) لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.
الحج والعمرة:
- استحداث مراكز لاستقبال المعتمرين والمصلين ونقلهم بشكل آمن.
- 70 ألف معتمر في اليوم عبر نموذج «العمرة الآمن».
- لم نرصد أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.
- سيتم الإعلان عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والمصلين في الحرم المكي حتى نصل إلى مستهدفات الخطط والآليات الاستراتيجية
- تنظيمات نموذج «العمرة الآمن» تعتمد على التخطيط وآليات التنظيم والحركة وإدارة الحشود ومراكز الخدمة والبنية التحتية والإعلام والتوعية
- تمكين أكثر من 10 ملايين معتمر من المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج لأداء العمرة منذ انطلاق نموذج العمرة الآمن.
- إجمالي أعداد التصاريح الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين تجاوزت 30 مليون تصريح
- أكثر من21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من الخارج خلال الشهر الماضي.
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