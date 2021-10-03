شكرا لقرائتكم خبر إحسان تطلق خدمة «تيسرت» للسداد عن معسري أوامر التنفيذ القضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين على سداد المطالبات المالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، واختيار خدمة «تيسرت»، ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع.
وتواصل منصة «إحسان» تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات لمستحقيها بموثوقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» التي تعمل على تمكين المنصة رقميا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي. ووصل إجمالي التبرعات على المنصة إلى ما يزيد على مليار و25 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.6 مليون مستفيد، خلال فترة 6 أشهر في إنجاز وطني غير مسبوق.
شروط الاستحقاق في مرحلته الأولى:
- أن يكون المستحق ضمن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- عدم تخطي مبلغ المطالبة 100 ألف ريال كحد أقصى.
- وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة.
- عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.
كانت هذه تفاصيل خبر إحسان تطلق خدمة «تيسرت» للسداد عن معسري أوامر التنفيذ القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.