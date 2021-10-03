«التخصصي» يعالج مرضا نادرا بتقنية اليود المشع

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وأوضح استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال بالمستشفى الدكتور مهاب أياس، أن هذه التقنية عبارة عن مادة مشعة تعطى عن طريق الوريد للطفل المريض للمساعدة في القضاء على مرض (النيوروبلاستوما)، عندما يستعصي على العلاجات الأخرى، مشيرا إلى أن أنواع العلاجات التي تطبق على هذا المرض هي علاجات كيماوية أو بالإشعاع أو بالعلاج المناعي، وكلها تستخدم قبل اللجوء للعلاج باليود المشع.
وبين أياس أن هذا المرض يعد من أمراض السرطان النادرة التي تصيب الأطفال تحت 5 سنوات بسبب خلايا عصبية غير ناضجة توجد في عدة مناطق في جسم المريض، مشيرا إلى أن المرض مميت إذا ما استعصى علاجه، كما أن المريض إذا لم يستجب للعلاج فإن نسبة الشفاء منه ضئيلة جدا، لافتا إلى أن تطبيق هذه التقنية أسهم في السيطرة على تطور هذا المرض الخبيث.
وأفاد أن مرض (النيوروبلاستوما) كان في الماضي مرضا عضالا وكانت نسبة الشفاء منه قليلة جدا، وذلك منذ أربعة عقود، ولكن في العقدين الأخيرين، ومن خلال إجراء العلاجات الكيماوية المكثفة والإشعاع والجراحة، وزراعة نخاع العظم الذاتية، أصبح بالإمكان علاجه ورغم ذلك هناك بعض الحالات المستعصية لهذا المرض والتي لا تستجيب لهذا النوع من العلاجات.
تقنية العلاج باليود المشع 131:
- تطبق على المرض في غرفة معزولة وتحت مراقبة مكثفة بإشراف طاقم طبي متخصص في الإشعاع.
- تعطى الجرعة الأولى للمريض عن طريق قسطرة مركزية.
- مراقبة المريض ما بين 4 إلى 5 أيام، للتأكد من مدى استجابته للعلاج، ثم يعطى جرعة أخرى إذا حدثت الاستجابة.
- تستخدم في علاج أمراض أخرى، ولكن استخدامها في علاج هذا المرض بالذات يعد أمرا جديدا.
- كانت تستخدم في علاج الغدد الصماء، وأورام الغدة الدرقية.
- توصل المختصون أخيرا إلى تطبيقها للسيطرة على مرض ورم النيوروبلاستوما.
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