«التخصصي» يعالج مرضا نادرا بتقنية اليود المشع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في تطبيق تقنية متطورة، تتمثل في تقنية العلاج باليود المشع 131، وذلك للسيطرة على نوع نادر من السرطان يسمى (النيوروبلاستوما، ورم الأورومات العصبية)، الذي يصيب الأطفال الرضع وحتى عمر 5 سنوات، حيث يعد المستشفى الوحيد الذي يطبق هذه التقنية على مستوى العالم العربي.

وأوضح استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال بالمستشفى الدكتور مهاب أياس، أن هذه التقنية عبارة عن مادة مشعة تعطى عن طريق الوريد للطفل المريض للمساعدة في القضاء على مرض (النيوروبلاستوما)، عندما يستعصي على العلاجات الأخرى، مشيرا إلى أن أنواع العلاجات التي تطبق على هذا المرض هي علاجات كيماوية أو بالإشعاع أو بالعلاج المناعي، وكلها تستخدم قبل اللجوء للعلاج باليود المشع.

وبين أياس أن هذا المرض يعد من أمراض السرطان النادرة التي تصيب الأطفال تحت 5 سنوات بسبب خلايا عصبية غير ناضجة توجد في عدة مناطق في جسم المريض، مشيرا إلى أن المرض مميت إذا ما استعصى علاجه، كما أن المريض إذا لم يستجب للعلاج فإن نسبة الشفاء منه ضئيلة جدا، لافتا إلى أن تطبيق هذه التقنية أسهم في السيطرة على تطور هذا المرض الخبيث.

وأفاد أن مرض (النيوروبلاستوما) كان في الماضي مرضا عضالا وكانت نسبة الشفاء منه قليلة جدا، وذلك منذ أربعة عقود، ولكن في العقدين الأخيرين، ومن خلال إجراء العلاجات الكيماوية المكثفة والإشعاع والجراحة، وزراعة نخاع العظم الذاتية، أصبح بالإمكان علاجه ورغم ذلك هناك بعض الحالات المستعصية لهذا المرض والتي لا تستجيب لهذا النوع من العلاجات.

تقنية العلاج باليود المشع 131:

