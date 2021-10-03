آل الشيخ: المعلمون والمعلمات قلب التعليم النابض وشركاء النجاح

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وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الثلاثاء المقبل «إن المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض بالإخلاص في العمل، والتفاني في أداء رسالة التعليم السامية، والقدوة لأبنائهم الطلبة في غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والعزيمة في تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميز، والقدرة على ابتكار الأساليب الممكنة في تجويد عمليات التعلم وتحسين نواتجه»، مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات سطروا للعالم قصصا إنسانية وتربوية في التعامل مع التحديات كافة، وأثبتوا خلال جائحة كورونا وما تحقق من نجاح في التعليم عن بعد أنهم مصدر فخر واعتزاز للوطن، ورصيد لإنجازاته، وتحقيق مستهدفات رؤيته الطموحة 2030.
وأضاف أن وزارة التعليم ماضية -خلال العام الدراسي الحالي- في تقديم البرامج والدورات التدريبية؛ لتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات. وأعلنت، خلال الفترة المقبلة، عن جوائز تقديرية تحتفي بجهودهم ومنجزاتهم، موضحا أن الهدف هو الاستثمار الأمثل لقدرات المعلمين والمعلمات وتنميتها، وتفعيل دورهم في تطوير عمليات التعلم.
وأبان أن المعلمين والمعلمات في المملكة محل الثقة والتقدير دائما، ويدركون حجم المسؤولية الوطنية، ويستشعرون أهمية مستقبل التعليم ودوره في التنمية الشاملة واقتصاد هذا الوطن المعطاء، مؤكدا أن تمثيل المعلم السعودي للمملكة في المحافل الدولية، وحصوله على مراكز متقدمة وجوائز عالمية وإقليمية، يعكسان الاهتمام والدعم المستمر الذي توليه القيادة للتعليم في المملكة، كما يعكسان تفوق المعلمين والمعلمات وقدرتهم على المنافسة عالميا.
أبرز ما ذكره آل الشيخ عن المعلمين والمعلمات:
- قلب التعليم النابض بالإخلاص في العمل
- التفاني في أداء رسالة التعليم السامية
- القدوة لأبنائهم الطلبة في غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته
- العزيمة في تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميز
- القدرة على ابتكار الأساليب الممكنة في تجويد عمليات التعلم وتحسين نواتجه
- سطروا للعالم قصصا إنسانية وتربوية في التعامل مع التحديات كافة
- أثبتوا خلال جائحة كورونا أنهم مصدر فخر واعتزاز للوطن
- يدركون حجم المسؤولية الوطنية
- يستشعرون أهمية مستقبل التعليم ودوره في التنمية الشاملة
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