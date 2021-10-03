76 مدينة ومحافظة في برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات

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معلمون مختصون
ويشارك في برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات 1190 طالبا وطالبة؛ منهم 579 طالبة و611 طالبا من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثالث المتوسط، موزعين في 76 مدينة ومحافظة، يقوم على تدريسهم معلمون مختصون، قادرون على تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين واهتماماتهم.
وستكون الرعاية في برنامج موهبة المتقدم هذا العام من خلال أحد مسارين؛ الأول ثلاثة أيام في الأسبوع؛ بواقع ساعة ونصف الساعة يوميا؛ بمعدل ستة أسابيع من كل فصل دراسي خارج الساعات الدراسية المحددة، والمسار الثاني أربع ساعات ونصف الساعة خلال أيام السبت؛ بمعدل ستة أسابيع من كل فصل دراسي.
المناهج الدراسية
ويتلقى الطلبة خلال البرنامج فرص تعلم معمقة على أيدي معلمين خبراء، تثري ما يقدم لهم من برامج مدرسية، من خلال تدريسهم مناهج موهبة في العلوم والرياضيات والحاسب، والتي صممت بالتعاون مع بيوت خبرة أجنبية وعربية بشكل يتوافق مع المناهج الدراسية.
يذكر أن من أهم شروط الترشيح للالتحاق ببرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات هو التسجيل في «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين».
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