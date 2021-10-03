شكرا لقرائتكم خبر 76 مدينة ومحافظة في برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف خضوع الطلبة الموهوبين لخبرات تعلمية متقدمة أكثر اتساعا وعمقا من الخبرات، التي تقدم في مدارسهم الاعتيادية، من أجل تحفيزهم على اكتشاف المزيد من مفاهيم الرياضيات والعلوم، وإطلاق طاقاتهم الكامنة، دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات للعام الدراسي 2021- 2022، والذي ينفذ عن بعد، من خلال بوابة «موهبة» للتعليم الالكتروني التي تخدم الطلبة الموهوبين في جميع مناطق المملكة.

معلمون مختصون

ويشارك في برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات 1190 طالبا وطالبة؛ منهم 579 طالبة و611 طالبا من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثالث المتوسط، موزعين في 76 مدينة ومحافظة، يقوم على تدريسهم معلمون مختصون، قادرون على تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين واهتماماتهم.

وستكون الرعاية في برنامج موهبة المتقدم هذا العام من خلال أحد مسارين؛ الأول ثلاثة أيام في الأسبوع؛ بواقع ساعة ونصف الساعة يوميا؛ بمعدل ستة أسابيع من كل فصل دراسي خارج الساعات الدراسية المحددة، والمسار الثاني أربع ساعات ونصف الساعة خلال أيام السبت؛ بمعدل ستة أسابيع من كل فصل دراسي.

المناهج الدراسية

ويتلقى الطلبة خلال البرنامج فرص تعلم معمقة على أيدي معلمين خبراء، تثري ما يقدم لهم من برامج مدرسية، من خلال تدريسهم مناهج موهبة في العلوم والرياضيات والحاسب، والتي صممت بالتعاون مع بيوت خبرة أجنبية وعربية بشكل يتوافق مع المناهج الدراسية.

يذكر أن من أهم شروط الترشيح للالتحاق ببرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات هو التسجيل في «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين».