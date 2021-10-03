تنافس 20 معلما ومعلمة على جائزة أهالي جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل 20 معلما ومعلمة من مدارس تعليم جدة للمرحلة النهائية من مسابقة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، في دورتها الثامنة تحت شعار «كلنا نقدرك»، في مراحل التعليم العام. وهنأ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، المتأهلين والمتأهلات للمرحلة النهائية من الجائزة. يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات الذين سجلوا على موقع الجائزة في دورتها الثامنة بلغ نحو 20 ألفا، تأهل منهم 20 معلما ومعلمة للمرحلة النهائية من منافسات الجائزة في 4 مراحل تعليمية، فيما سيكون الحفل الختامي للجائزة في نسختها الثامنة غدا، الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.

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