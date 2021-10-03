شكرا لقرائتكم خبر القصبي يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويشيد بالثقافة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أمس الأول، معرض الرياض الدولي للكتاب.

واستهلها بجولة في جناح جمهورية العراق ضيف شرف المعرض، حيث اطلع على الجناح وما يضمه من محتويات.

وأكد القصبي أثناء الجولة عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والعراق على الأصعدة كافة، مشيرا إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعدا عميقا من التشارك المعرفي.

وقال "العراق دولة الحضارة والتاريخ وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الأخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية".

وأضاف "سبق وأن شرفني ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برئاسة المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وأرى بأن بوادر العمل بين المملكة والعراق ستكون أفضل".

عقب ذلك تجول وزير الإعلام المكلف في جنبات المعرض، حيث زار عددا من دور النشر الدولية والمحلية، والتقى بزوار المعرض من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والعرب.

وبين أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو مركز ثقافي عالمي مهم لكل أطياف المجتمع، حيث يسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان لا سيما وأن المملكة قد استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه، ما مكن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم.