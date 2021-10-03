شكرا لقرائتكم خبر كيف نعوض الفاقد التعليمي للدراسة عن بعد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الدراسة نقلت مقترحات المعلمين والمشرفين التربويين للتعامل مع هذه المشكلة كونهم تعايشوا مع هذا الانتقال الجديد ومع ما لديهم من خبرات سابقة فمن المهم الكشف عن نظرتهم لمعالجة هذه المشكلة التي يدور مفهومها حول مقدار الفجوات التي تحدث في البنى المعرفية لدى المتعلمين.
أين نشرت؟
المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية العدد(23) - وهي مجلة دورية تصدر عن المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب العضو في الاتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي وبنك المعرفة المصري.
ما هدفها؟
الكشف عن عدد من المقترحات التي يمكن من خلالها معالجة مشكلة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.
عينة الدراسة:
مجموعة من المعلمين والمشرفين التربويين الذكور والإناث في عدد من مدن المملكة: الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة.
إجراء دراسات أخرى اقترحتها الدراسة:
- دراسة مماثلة يشرك فيها مسؤولون في إدارات التعليم والوزارة.
- دراسة تقيس واقع الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات في المواد الدراسية المختلفة.
- دراسة تقيس واقع ممارسات التدريس ودورها في معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.
- دراسة تقيس فاعلية استراتيجيات مقترحة في معالجة الفاقد التعليمي بالاستفادة من مقترحات الدراسة الحالية.
ما نتائجها؟
توصلت الدراسة إلى أن الفاقد التعليمي يمكن معالجته من خلال:
- بناء برامج وآليات تدريس مساندة داخل الصف وخارجه في مختلف المواد الدراسية.
- العمل على أن يكون الجدول المدرسي مرنا قابلا للتغيير ومحققا للتعاون بين المعلمين.
- التطوير المهني للمعلمين عبر التدريب والورش بما يحسن من أدائهم التدريسي.
- جعل عملية التدريس مرتكزة حول الطالب ومؤدية للتعلم الذاتي وتنمية التفكير.
- إجراء عملية التقويم وفق طرق علمية واستخدام مقاييس مختلفة وجعل عملية التقويم مستمرة تتضمن التشخيص والبناء والمعالجة.
- تحقيق التعاون بين المعلمين في المدرسة، وبين المدرسة والمجتمع ومختلف مؤسساته وبين المدرسة والإشراف التربوي.
- إدخال التقنية في التدريس كالعروض والفيديوهات، وكذلك توظيف وسائل التواصل الاجتماعية في التدريس.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف نعوض الفاقد التعليمي للدراسة عن بعد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.