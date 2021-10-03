كيف نعوض الفاقد التعليمي للدراسة عن بعد؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاقم التحول إلى التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من الفاقد التعليمي لدى طلاب المدارس كواحدة من أبرز المشكلات التي تواجه التعليم، وحددت دراسة سعودية حديثة نشرت في الأول من أكتوبر الجاري 7 إجراءات لمعالجته، وذلك بحسب معد الدراسة باحث الدكتوراه في مناهج التعليم بإدارة تعليم منطقة الجوف سلامة العنزي لـ«مكة».

الدراسة نقلت مقترحات المعلمين والمشرفين التربويين للتعامل مع هذه المشكلة كونهم تعايشوا مع هذا الانتقال الجديد ومع ما لديهم من خبرات سابقة فمن المهم الكشف عن نظرتهم لمعالجة هذه المشكلة التي يدور مفهومها حول مقدار الفجوات التي تحدث في البنى المعرفية لدى المتعلمين.

أين نشرت؟

المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية العدد(23) - وهي مجلة دورية تصدر عن المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب العضو في الاتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي وبنك المعرفة المصري.

ما هدفها؟

الكشف عن عدد من المقترحات التي يمكن من خلالها معالجة مشكلة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

عينة الدراسة:

مجموعة من المعلمين والمشرفين التربويين الذكور والإناث في عدد من مدن المملكة: الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة.

إجراء دراسات أخرى اقترحتها الدراسة:







دراسة مماثلة يشرك فيها مسؤولون في إدارات التعليم والوزارة.



دراسة تقيس واقع الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات في المواد الدراسية المختلفة.



دراسة تقيس واقع ممارسات التدريس ودورها في معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.



دراسة تقيس فاعلية استراتيجيات مقترحة في معالجة الفاقد التعليمي بالاستفادة من مقترحات الدراسة الحالية.



ما نتائجها؟

توصلت الدراسة إلى أن الفاقد التعليمي يمكن معالجته من خلال:

