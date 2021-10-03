استقبال 45 متدربا بأكاديمية مكة لطب الأسرة

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وتأتي برامج الأكاديمية ضمن مبادرات التحول المؤسسي، وتماشيا مع توجهات وزارة الصحة في دعم وتمكين أطبـاء طـب الأسرة؛ لتفعيـل دور مراكـز الرعايـة الأولية كقاعــدة أساســية في نظــام الخدمات الطبيــة، حيث يقضي الطلاب دورة التهيئة والتوجيه لمدة أسبوعين، ليكملوا بعدها الدورات التدريبية حسب الخطط المعدة لهم.
يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي وقع مع الهيئة السعودية للاختصاصات الصحية اتفاقية تعاون إنشـاء أكاديمية الدراســات العليــا لطــب الأسرة، إســهاما في تحقيــق مسـتهدفات الرؤيـة للتوسع في تأهيـل أطباء الأسرة.
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