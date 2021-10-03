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يشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي بـ( 58) إصداراً حديثاً من إصداراته أمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام.
وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي حرص أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، مبيناً أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لنقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين كبار منهم سعيد السريحي وعالي القرشي وحسين بافقيه وسعد الحميدين ومحمد يعقوب ومحمد جبر الحربي ولطيفة قاري ومستورة العرابي وغيرهم.
وأفاد أن من بين الإصدارات المعروضة إصدارات تتناول مسيرة نادي الطائف الأدبي في دورته الرابعة الذي يرصد ثمار المجلس المنتخب سيرة ومسيرة، وكتاب (الرؤية وما أدراك.. سياقات الزمن السعودي من تحولات الطفرة إلى فضاءات الرؤية) للكاتب بندر بن عبد الرحمن بن معمر، الذي دشن يوم الأربعاء الماضي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية وعدد من الكتب لكتاب ونقاد وباحثين من داخل المملكة وخارجها وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.
وقال "الجعيد" إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في ستة أجنحة بالمعرض منها أربعة دور سعودية وهي دار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع ودار صوفيا من الكويت ومؤسسة الانتشار العربي ودار المناهل من لبنان.
ودعا "الجعيد" زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات النادي.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:58 PM
اشتملت على مؤلفات لنقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين كبار"أدبي الطائف" يشارك بـ 58 إصداراً حديثاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب
يشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي بـ( 58) إصداراً حديثاً من إصداراته أمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام.
وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي حرص أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، مبيناً أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لنقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين كبار منهم سعيد السريحي وعالي القرشي وحسين بافقيه وسعد الحميدين ومحمد يعقوب ومحمد جبر الحربي ولطيفة قاري ومستورة العرابي وغيرهم.
وأفاد أن من بين الإصدارات المعروضة إصدارات تتناول مسيرة نادي الطائف الأدبي في دورته الرابعة الذي يرصد ثمار المجلس المنتخب سيرة ومسيرة، وكتاب (الرؤية وما أدراك.. سياقات الزمن السعودي من تحولات الطفرة إلى فضاءات الرؤية) للكاتب بندر بن عبد الرحمن بن معمر، الذي دشن يوم الأربعاء الماضي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية وعدد من الكتب لكتاب ونقاد وباحثين من داخل المملكة وخارجها وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.
وقال "الجعيد" إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في ستة أجنحة بالمعرض منها أربعة دور سعودية وهي دار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع ودار صوفيا من الكويت ومؤسسة الانتشار العربي ودار المناهل من لبنان.
ودعا "الجعيد" زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات النادي.
، "أدبي الطائف" يشارك بـ 58 إصداراً حديثاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب ،
المصدر : الخليج 365
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