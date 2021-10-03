، "موقع الشق".. جولة مصوَّرة بين الحقيقة والخيال في نموذج فريد للتضاريس بنيوم ،

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وثَّق المصوِّر ماجد العامري مقطع فيديو لموقع الشق الذي يُعدُّ أحد أغرب المعالم السياحية في منطقة نيوم.
وأظهر الفيديو تشكيلاً جغرافيًّا في غاية الغرابة، عبارة عن صدع في الأرض، يصل عمقه إلى نحو 300م، وتختلف الروايات حول تكوينه.
ويقع الشق على بُعد نحو 60 كلم إلى الغرب من تبوك، وتحوَّل إلى مَعْلم سياحي، يقصده الزوَّار والمتنزهون للاستمتاع بالمناظر الخلابة في أعماقه، وخصوصًا في أثناء هطول الأمطار، وتحوُّله إلى شلالات.
وبفعل السيول الجارية تكوَّنت حافات جبلية حادة، ميَّزت هذا الشق بإطلالة خلابة. وقد أسهم تجمُّع المياه فيه من وادي "الخنبرة" وجبال "حسمى" في انخفاضه عن مستوى الأرض بدرجة أعمق من الأودية الأخرى بالسعودية.
ووصفت مواقع عالمية "شق شقري" بأنه أحد النماذج الفريدة للتضاريس التي تتميز بها منطقة تبوك، ومن بينها شبكة سي إن إن الأمريكية.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:58 PM
حظي باهتمام مواقع إخبارية عالمية.. وتحوَّل لمَعْلم سياحي يقصده الزوَّار والمتنزهون"موقع الشق".. جولة مصوَّرة بين الحقيقة والخيال في نموذج فريد للتضاريس بنيوم
وثَّق المصوِّر ماجد العامري مقطع فيديو لموقع الشق الذي يُعدُّ أحد أغرب المعالم السياحية في منطقة نيوم.
وأظهر الفيديو تشكيلاً جغرافيًّا في غاية الغرابة، عبارة عن صدع في الأرض، يصل عمقه إلى نحو 300م، وتختلف الروايات حول تكوينه.
ويقع الشق على بُعد نحو 60 كلم إلى الغرب من تبوك، وتحوَّل إلى مَعْلم سياحي، يقصده الزوَّار والمتنزهون للاستمتاع بالمناظر الخلابة في أعماقه، وخصوصًا في أثناء هطول الأمطار، وتحوُّله إلى شلالات.
وبفعل السيول الجارية تكوَّنت حافات جبلية حادة، ميَّزت هذا الشق بإطلالة خلابة. وقد أسهم تجمُّع المياه فيه من وادي "الخنبرة" وجبال "حسمى" في انخفاضه عن مستوى الأرض بدرجة أعمق من الأودية الأخرى بالسعودية.
ووصفت مواقع عالمية "شق شقري" بأنه أحد النماذج الفريدة للتضاريس التي تتميز بها منطقة تبوك، ومن بينها شبكة سي إن إن الأمريكية.
، "موقع الشق".. جولة مصوَّرة بين الحقيقة والخيال في نموذج فريد للتضاريس بنيوم ،
المصدر : الخليج 365
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