، "آل الشيخ": السعودية ملتزمة بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار والاستخدام الأمثل للتقنية ،

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شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد في الدورة الـ 18 للمائدة الوزارية المُستديرة لمنتدى العلوم والتقنية 2021 (STS Forum)، المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية، بحضور عددٍ من الوزراء والعلماء والباحثين من 57 دولة والاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير آل الشيخ: "إن المملكة ستظل ملتزمة بدورها في تعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار، وكذلك الاستخدام والتطبيق الأمثل للعلوم والتقنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض".
وأكد أن هذا الالتزام ينعكس في العديد من المبادرات التي أعلن عنها أخيرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما في ذلك مبادرات "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، ومشروع "ذا لاين"، وهي مدينة حضرية تمتد على طول 170 كيلو مترًا وتعتمد على الطاقة المتجددة من دون شوارع أو سيارات أو انبعاثات كربونية.
وأضاف الوزير آل الشيخ: "أعتقد أن أهم درس تعلمناه من أزمة فيروس كورونا أن المشكلات العالمية تتطلب حلولاً عالمية؛ لذا من المهم الاستفادة من مستوى الإمكانات التي يوفرها التقدّم العلمي والتكنولوجي، والعمل على تحقيقها".
وأشار وزير التعليم إلى أن تأثير العلوم والتقنية على المجتمعات سيصبح أكثر عمقًا، كما سيُسهم التعليم والبحث العلمي والابتكار في تحقيق التوازن الأمثل بين الفوائد والتحديات التي يطرحها تطبيق التقدّم العلمي والتقني.
وتناولت المائدة الوزارية المستديرة الدروس المستفادة من التعاون العلمي والتقني لمواجهة كورونا، وكذلك دور العلوم والتقنية ومبادرات "الابتكار الأخضر" في دعم حلول القضايا العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وتبادل الآراء حول مبادرات كل دولة، إضافة إلى الرؤية المستقبلية للتعاون البحثي الدولي في ظل التسارع الرقمي.
وناقش المنتدى تأثير جائحة كورونا على التغييرات الاجتماعية، ودور العلم والتقنية في تطوير الأدوية وابتكار اللقاحات الطبية وتوزيعها، وضمان الوصول العادل لكل الدول، وكذلك التغيّرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها على تدهور التنوّع البيولوجي، إضافة إلى مخاطر الأوبئة على صحة الإنسان.
حضر المنتدى افتراضيًا: وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، ووكيل وزارة التعليم المساعد الدكتور عبدالرحمن العمري.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:57 PM
قال إن هذا الالتزام ينعكس في مبادرات مثل "السعودية الخضراء ومشروع "ذا لاين""آل الشيخ": السعودية ملتزمة بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار والاستخدام الأمثل للتقنية
شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد في الدورة الـ 18 للمائدة الوزارية المُستديرة لمنتدى العلوم والتقنية 2021 (STS Forum)، المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية، بحضور عددٍ من الوزراء والعلماء والباحثين من 57 دولة والاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير آل الشيخ: "إن المملكة ستظل ملتزمة بدورها في تعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار، وكذلك الاستخدام والتطبيق الأمثل للعلوم والتقنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض".
وأكد أن هذا الالتزام ينعكس في العديد من المبادرات التي أعلن عنها أخيرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما في ذلك مبادرات "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، ومشروع "ذا لاين"، وهي مدينة حضرية تمتد على طول 170 كيلو مترًا وتعتمد على الطاقة المتجددة من دون شوارع أو سيارات أو انبعاثات كربونية.
وأضاف الوزير آل الشيخ: "أعتقد أن أهم درس تعلمناه من أزمة فيروس كورونا أن المشكلات العالمية تتطلب حلولاً عالمية؛ لذا من المهم الاستفادة من مستوى الإمكانات التي يوفرها التقدّم العلمي والتكنولوجي، والعمل على تحقيقها".
وأشار وزير التعليم إلى أن تأثير العلوم والتقنية على المجتمعات سيصبح أكثر عمقًا، كما سيُسهم التعليم والبحث العلمي والابتكار في تحقيق التوازن الأمثل بين الفوائد والتحديات التي يطرحها تطبيق التقدّم العلمي والتقني.
وتناولت المائدة الوزارية المستديرة الدروس المستفادة من التعاون العلمي والتقني لمواجهة كورونا، وكذلك دور العلوم والتقنية ومبادرات "الابتكار الأخضر" في دعم حلول القضايا العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وتبادل الآراء حول مبادرات كل دولة، إضافة إلى الرؤية المستقبلية للتعاون البحثي الدولي في ظل التسارع الرقمي.
وناقش المنتدى تأثير جائحة كورونا على التغييرات الاجتماعية، ودور العلم والتقنية في تطوير الأدوية وابتكار اللقاحات الطبية وتوزيعها، وضمان الوصول العادل لكل الدول، وكذلك التغيّرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها على تدهور التنوّع البيولوجي، إضافة إلى مخاطر الأوبئة على صحة الإنسان.
حضر المنتدى افتراضيًا: وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، ووكيل وزارة التعليم المساعد الدكتور عبدالرحمن العمري.
، "آل الشيخ": السعودية ملتزمة بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار والاستخدام الأمثل للتقنية ،
المصدر : الخليج 365
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