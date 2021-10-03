، "نادك" تتصدر العلامات التجارية في السلة الغذائية لدى المستهلكين بالسعودية ،

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تصدرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" المركز الأول في السلة الغذائية لدى المستهلكين "Food Pantry"، مقارنة بالعلامات التجارية الغذائية الأخرى على مستوى المملكة، لتضاف إلى نجاحات الشركة التي تعد واحدة من أقوى العلامات التجارية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك.
جاء ذلك وفق تصنيف سنوي أجرته الشركة العالمية "YouGov"، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق، وتمتلك أكبر قاعدة للأبحاث المتوفرة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
وبحسب تصنيف الشركة العالمية "YouGov"، فقد تصدرت "نادك" المركز الأول بالمملكة في السلة الغذائية لدى المستهلكين العام الحالي، والتي تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي، وزيت زيتون الطبخ، والزبدة، وكريمة الخفق، وكريمة الطبخ.
واحتلت "نادك" المرتبة الثالثة في كل من قائمة المشروبات عن منتجات العصائر وقائمة الألبان عن منتجات الحليب الطازج وطويل الأجل، والقشطة، واللبنة الطازجة وطويلة الأجل، والزبادي، وكذلك الأجبان، وفقًا لتصنيفات "يوجوف" FMCG / CPG 2021 في المملكة العربية السعودية.
وتشير تصنيفات YouGov's FMCG / CPG لعام 2021 إلى العلامات التجارية الاستهلاكية الأعلى تصنيفًا في هذا القطاع، فيما تستند التصنيفات إلى درجة المؤشر من YouGov Brand Index، وهو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يتم حسابه من خلال أخذ متوسط الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة على مدار 12 شهرًا.
واشتملت تصنيفات السلع الاستهلاكية وفق تصنيف YouGov على ست فئات رئيسة هي: العناية الشخصية، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والأطعمة، والعناية بالمنزل.
يُذكر أن "نادك" بدأت عام 1981م، وهي من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة، وإحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، وذلك من خلال أكثر من 200 منتج ذي قيمة غذائية عالية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي.
كما حافظت "نادك" على ريادتها في قطاع تجهيز الأغذية، ومواصلة توفير جودة المنتج وسلامة الغذاء عبر قياسات شاملة، وفق أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:52 PM
تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي والطبخ والزبدة وكريمة الخفق والطبخ"نادك" تتصدر العلامات التجارية في السلة الغذائية لدى المستهلكين بالسعودية
تصدرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" المركز الأول في السلة الغذائية لدى المستهلكين "Food Pantry"، مقارنة بالعلامات التجارية الغذائية الأخرى على مستوى المملكة، لتضاف إلى نجاحات الشركة التي تعد واحدة من أقوى العلامات التجارية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك.
جاء ذلك وفق تصنيف سنوي أجرته الشركة العالمية "YouGov"، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق، وتمتلك أكبر قاعدة للأبحاث المتوفرة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
وبحسب تصنيف الشركة العالمية "YouGov"، فقد تصدرت "نادك" المركز الأول بالمملكة في السلة الغذائية لدى المستهلكين العام الحالي، والتي تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي، وزيت زيتون الطبخ، والزبدة، وكريمة الخفق، وكريمة الطبخ.
واحتلت "نادك" المرتبة الثالثة في كل من قائمة المشروبات عن منتجات العصائر وقائمة الألبان عن منتجات الحليب الطازج وطويل الأجل، والقشطة، واللبنة الطازجة وطويلة الأجل، والزبادي، وكذلك الأجبان، وفقًا لتصنيفات "يوجوف" FMCG / CPG 2021 في المملكة العربية السعودية.
وتشير تصنيفات YouGov's FMCG / CPG لعام 2021 إلى العلامات التجارية الاستهلاكية الأعلى تصنيفًا في هذا القطاع، فيما تستند التصنيفات إلى درجة المؤشر من YouGov Brand Index، وهو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يتم حسابه من خلال أخذ متوسط الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة على مدار 12 شهرًا.
واشتملت تصنيفات السلع الاستهلاكية وفق تصنيف YouGov على ست فئات رئيسة هي: العناية الشخصية، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والأطعمة، والعناية بالمنزل.
يُذكر أن "نادك" بدأت عام 1981م، وهي من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة، وإحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، وذلك من خلال أكثر من 200 منتج ذي قيمة غذائية عالية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي.
كما حافظت "نادك" على ريادتها في قطاع تجهيز الأغذية، ومواصلة توفير جودة المنتج وسلامة الغذاء عبر قياسات شاملة، وفق أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.
، "نادك" تتصدر العلامات التجارية في السلة الغذائية لدى المستهلكين بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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