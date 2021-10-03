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يُعقد مساء غدٍ الاثنين, المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:45 PM
"القصبي" يستعرض أبرز المستجدات و"آل الشيخ" يعلن تفاصيل موسم "الرياض 2"المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي يستضيف وزير الإعلام ورئيس "الترفيه ".. غداً
يُعقد مساء غدٍ الاثنين, المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.
، المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي يستضيف وزير الإعلام ورئيس "الترفيه ".. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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