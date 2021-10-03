، المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي يستضيف وزير الإعلام ورئيس "الترفيه ".. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القصبي" يستعرض أبرز المستجدات و"آل الشيخ" يعلن تفاصيل موسم "الرياض 2"

يُعقد مساء غدٍ الاثنين, المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.